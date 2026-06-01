LES SONO-FRICHES ATELIER EXPLORATOIRE DE CRÉATION ÉLECTROACOUSTIQUE Mane

Mane

LES SONO-FRICHES ATELIER EXPLORATOIRE DE CRÉATION ÉLECTROACOUSTIQUE

SALLE DES FÊTES Mane Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

La musique électroacoustique désigne toute musique dans laquelle l’électricité a joué un rôle dans l’enregistrement et/ou la production du son, au-delà du simple enregistrement par un micro ou de l’amplification.

Samedi 13H30 18H30 ATELIER

– Présentation des participant·es

– Discussion sur nos connaissances en son et en son musical

– Présentation d’esquisses de logiciels réalisées par Rodolphe Bourotte

– Discussion quels seraient des outils logiciels de création sonore, pour le moment inexistants, que nous aimerions voir apparaître ?

– Eléments de théorie musicale appuyés sur des patches Max/MSP

– Lecture et réflexion autour de partitions verbales1

– Une partition verbale est un texte écrit (mots, phrases, instructions) qui n’utilise pas le système traditionnel du solfège.

– Ce texte peut être précis et/ou métaphorique, il peut transmettre une intention musicale et/ou une posture particulière vis-à-vis de la musique.

– Dans notre cas, il servira de base à une réalisation, qui peut être une performance live ou une réalisation via montage/mixage.

– Première session de production de matériaux (postes individuels, ou par deux)

– 18H30 Soupe, 3€ (venez avec quelque chose à manger si vous voulez !)

– 19H30 CONCERT, à participation libre, diffusera des oeuvres de Daphne Oram

sur un ensemble de haut-parleurs.

Daphne Oram (1925 2003) fut une pionnière de la musique concrète et une figure centrale de la musique électronique expérimentale en Grande-Bretagne.

Elle fut l’une des premières personnes à utiliser des sons électroniques dans ses compositions.

Ingénieure du son à la BBC, dotée d’une formation musicale en piano, orgue et composition, elle a créé un outil permettant de transcrire des dessins en sons, le système Oramics .

Dimanche 10H00 17H00 ATELIER

– Continuation de la production (temps assistant musical pour les personnes qui ont des questions ou problèmes techniques)

– Mise en place d’une stratégie collective pour la création et l’interprétation

– Répétitions

– Performance

– Debriefing

MATERIEL REQUIS

Il y aura quelques ordinateurs, mais si vous souhaitez travailler sur le vôtre, c’est bien aussi. De même, apportez vos écouteurs si vous pouvez. Et aussi Un enregistreur, des instruments électroniques ou acoustiques, ou des objets que vous trouveriez intéressant de jouer ou enregistrer. (toutes sortes de choses synthétiseur, caillou, cymbale, violon, casserole, branche de laurier, corde vocale) Il y aura une console pour connecter et rendre audibles toutes les contributions de manière simple.

NB

Pour recevoir des nouvelles plus larges liées aux musiques expérimentales, improvisées, contemporaines, électroniques, électroacoustiques, hybrides, mixtes, bricolées, aventureuses, libres ou étonnantes dans nos contrées rurales, inscrivez-vous sur la liste de diffusion Les Vibrisses ! .

SALLE DES FÊTES Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie rodolphe@rodolphebourotte.info

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English :

Electroacoustic music refers to any music in which electricity has played a role in the recording and/or production of sound, over and above simple recording by a microphone or amplification.

L’événement LES SONO-FRICHES ATELIER EXPLORATOIRE DE CRÉATION ÉLECTROACOUSTIQUE Mane a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE