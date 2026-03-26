Concerts »19h01 » à Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

19h01 à Salagon ne manquez pas nos concerts de l’été à 19h01 précisément ! Une programmation variée pour faire bouger vos jeudis ! Foodtruck présents à chaque soirée.

.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7:01pm at Salagon: don’t miss our summer concerts at 7:01pm precisely! A varied program to get your Thursdays moving! Foodtruck present every evening.

L’événement Concerts »19h01 » à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-03-24 par Département des Alpes-de-Haute-Provence