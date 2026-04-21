Soirée Spéciale Projection Vincent Munier Salagon, musée et jardins Mane
Soirée Spéciale Projection Vincent Munier Salagon, musée et jardins Mane mercredi 22 juillet 2026.
Mane
Soirée Spéciale Projection Vincent Munier
Salagon, musée et jardins Département des alpes de Haute-Provence Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre des Nuits Photographiques de Pierrevert, Salagon vous propose une soirée en lien avec l’exposition En forêt, de la gestion à l’évasion .
.
Salagon, musée et jardins Département des alpes de Haute-Provence Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur info-salagon@le04.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Nuits Photographiques de Pierrevert, Salagon invites you to an evening in connection with the exhibition En forêt, de la gestion à l’évasion ( In the forest, from management to escape ).
L’événement Soirée Spéciale Projection Vincent Munier Mane a été mis à jour le 2026-04-21 par Département des Alpes-de-Haute-Provence
À voir aussi à Mane (Alpes-de-Haute-Provence)
- La classe, l’œuvre, Musée et jardins de Salagon, Mane 23 mai 2026
- Mane, Forcalquier, reconnaissez vous ces endroits ?, Salagon, musée et jardins, Mane 23 mai 2026
- Visite guidée du jardin médiéval, Salagon, musée et jardins, Mane 23 mai 2026
- Visite guidée de la cave au grenier, Salagon, musée et jardins, Mane 23 mai 2026
- Visite guidée de l’exposition « En forêt, de la gestion à l’évasion », Salagon, musée et jardins, Mane 23 mai 2026