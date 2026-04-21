Soirée Spéciale Projection Vincent Munier Salagon, musée et jardins Mane

Mane

Soirée Spéciale Projection Vincent Munier

Salagon, musée et jardins Département des alpes de Haute-Provence Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 00:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre des Nuits Photographiques de Pierrevert, Salagon vous propose une soirée en lien avec l’exposition En forêt, de la gestion à l’évasion .

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Salagon, musée et jardins Département des alpes de Haute-Provence Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur info-salagon@le04.fr

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English :

As part of the Nuits Photographiques de Pierrevert, Salagon invites you to an evening in connection with the exhibition En forêt, de la gestion à l’évasion ( In the forest, from management to escape ).

L’événement Soirée Spéciale Projection Vincent Munier Mane a été mis à jour le 2026-04-21 par Département des Alpes-de-Haute-Provence