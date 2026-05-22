Mane

Lancement de l’association des amis de Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Jeudi 2 juillet à 18h30, venez soutenir le rayonnement de ce site unique. Découvrez et échangez autour de nos projets (jardins, culture, mécénat) et rencontrez l’équipe autour d’un pot de l’amitié. Ouvert à tous !

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Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

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English :

Thursday, July 2 at 6.30pm, come and support the development of this unique site. Discover and discuss our projects (gardens, culture, sponsorship) and meet the team over a friendly drink. Open to all!

L’événement Lancement de l’association des amis de Salagon Mane a été mis à jour le 2026-05-22 par Département des Alpes-de-Haute-Provence