Les souffles d’Eole Eglise-cathédrale Saint-Vincent Mâcon
dimanche 8 novembre 2026 · Eglise-cathédrale Saint-Vincent · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Les souffles d’Eole
Eglise-cathédrale Saint-Vincent 27-29 Rue Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 16:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Solistes Ingrid Riollot, guitare
Chœur Opéra de Mâcon Symphonies & du conservatoire Edgar Varèse
Chef de choeur du chœur Nicolas Parisot / acc. Dasom Jeong
Ensemble Sinfonia Lumina direction musicale David Hurpeau
De PURCELL à RAMEAU, des enchantements d’HAENDEL aux harmonies célestes de GLUCK, chaque page convoque forces naturelles et émotions humaines. Aux côtés du Chœur de Mâcon Symphonies et du conservatoire Edgar Varèse, l’ensemble Sinfonia Lumina déploie tour à tour fureur, grâce et éclat. Les oeuvres contemporaines de John WILLIAMS et Marián BUDOS prolongent ce dialogue entre souffle, mouvement et imaginaire. Un parcours vibrant au cœur de l’esprit du vent.
Née à Mâcon, guitariste franco-australienne au parcours international, Ingrid RIOLLOT se distingue par la finesse et l’intensité poétique de son jeu. Invitée sur les cinq continents, elle mène une carrière de soliste remarquée. Sa discographie, riche et variée, témoigne d’une curiosité artistique toujours renouvelée.
En partenariat avec le conservatoire Edgar Varèse .
Eglise-cathédrale Saint-Vincent 27-29 Rue Lamartine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com
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English : Les souffles d’Eole
L’événement Les souffles d’Eole Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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