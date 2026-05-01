Les souterraines Toujours primevère La Cluse-et-Mijoux
Les souterraines Toujours primevère La Cluse-et-Mijoux jeudi 28 mai 2026.
La Cluse-et-Mijoux
Les souterraines Toujours primevère
Lieu précisé lors de l’inscription La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 22:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Organisé par les Souterraines.
Toujours Primevère est une création jeune public à la croisée du théâtre, de la danse et de la création sonore. A partir de 7 ans.
Réservation obligatoire, nombre de place limité. .
Lieu précisé lors de l’inscription La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
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English : Les souterraines Toujours primevère
L’événement Les souterraines Toujours primevère La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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