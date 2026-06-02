Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures Musée de Bretagne Rennes 20 et 21 juin Ille-et-Vilaine

gratuit

Entre 1898 et 1899, Lucie et Alfred Dreyfus ont reçu des milliers de lettres, cartes postales et télégrammes, notamment après le procès en révision de Rennes en 1899, où Alfred Dreyfus fut à n

Aujourd’hui, les Amis du Musée de Bretagne vous invitent à plonger dans cette correspondance poignante à travers des **lectures à haute voix**. L’occasion d’écouter quelques-unes de ces lettres, parmi les milliers conservées au Musée de Bretagne, et de revivre l’émotion et la solidarité qui ont marqué ce moment de l’Affaire.

​ ​Dans le cadre de l’ouverture de l’exposition **_L’affaire Dreyfus_** **_à_** **_Rennes_**.

​Le détail du programme sera disponible à l’entrée de l’exposition le jour J.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T17:45:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

