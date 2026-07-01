LES « SUPER-HEROS DES ARCHIVES » – Activités enfants [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

LES « SUPER-HEROS DES ARCHIVES » – Activités enfants [Archives Toulouse] 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit. En accès libre et continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des activités sont prévues pour les enfants, de 3 à 12 ans, afin de découvrir l’univers des archives et d’apprendre en s’amusant.

=> pour les tout-petits : 3-5 ans

Memory, puzzle et coloriages inspirés de nos archives.

=> pour les petits : 5-7 ans

Petit jeu de manipulation pour s’amuser à reconstituer des sceaux cassés et découvrir ce qu’ils représentent.

=> pour les plus grands : 8-12 ans

Un jeu de piste pour débusquer les petits monstres qui menacent les archives et voler à leur secours ! Nul besoin de cape pour mener à bien cette aventure et apprendre comment protéger les documents.

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En famille.

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse.

En accès libre et continu.

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Les Archives départementales seront ouvertes à Toulouse pour les Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 14h à 20h et le dimanche 20 septembre de 11h à 18h. archives jeu de piste

©ADHG/CD31