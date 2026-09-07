AGENDA · Tourcoing
Les survivants du Che, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma du Fresnoy · Tourcoing
Informations pratiques
Les survivants du Che Jeudi 24 septembre, 19h30 Cinéma du Fresnoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00
Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
rencontre avec l’auteur-réalisateur Christophe Réveille
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