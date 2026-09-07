Les survivants du Che, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Les survivants du Che Jeudi 24 septembre, 19h30 Cinéma du Fresnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/

rencontre avec l’auteur-réalisateur Christophe Réveille