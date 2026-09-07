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Les survivants du Che, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma du Fresnoy · Tourcoing

Les survivants du Che, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Cinéma du Fresnoy
Adresse
22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Les survivants du Che Jeudi 24 septembre, 19h30 Cinéma du Fresnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
rencontre avec l’auteur-réalisateur Christophe Réveille

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