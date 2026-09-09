Les survivants du Che | Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Informations pratiques

Arles

Les survivants du Che | Rencontre avec le réalisateur

Jeudi 17 septembre 2026 de 20h30 à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17 23:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Rencontre avec le réalisateur Christophe Dimitri Réveille.

En partenariat avec Les Écrans du Sud, film reprogrammé dans nos salles à partir du 30/09.

Synopsis

Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après leur ultime combat en Bolivie et l’exécution de leur leader, ces hommes de l’ombre vont réussir une incroyable échappée de 2.400 km en cinq mois. Pourchassés par plus de quatre mille soldats de l’armée bolivienne, ils parviendront finalement à rejoindre le Chili. À travers leurs témoignages inédits, Les Survivants du Che nous plonge au coeur de cette chasse à l’homme, où se croisent destins personnels et enjeux de la Guerre Froide.



De Christophe Dimitri Réveille

Documentaire .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Meet director Christophe Dimitri Réveille.

In partnership with Les Écrans du Sud; the film returns to our screens starting September 30.

L’événement Les survivants du Che | Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme d’Arles