LES T EN FÊTE 2026 | CARTES POSTALES Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | CARTES POSTALES

Rue de la Croix Cordier MAISON DES ASSOCIATIONS PARC CROIX CORDIER Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Offrez-vous une parenthèse d’évasion et laissez-vous porter par une expérience sensorielle originale, propice à la détente et au voyage. Confortablement installé dans l’un des transats mis à disposition, embarquez pour une sieste audio-immersive où paysages sonores, voix et musiques invitent petits et grands à rêver, imaginer et voyager sans quitter Tinqueux. Chaque séance se prolonge par un temps d’échange et des animations pour poursuivre l’expérience en douceur.

Chaque escale comprend

Une introduction par les artistes, un temps de relaxation guidée, une sieste sonore immersive, puis un moment d’échange convivial pour partager ses impressions avant de profiter des animations proposées.

10h > 12h | Maison des associations

Au pays du soleil levant

Commencez la journée par une escapade sonore dépaysante aux sonorités inspirées de l’Asie. Pour prolonger ce voyage sensoriel, un atelier d’écriture de haïku proposé par le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux invitera chacun à exprimer ses émotions avec créativité.

15h30 > 17h30 | Parc Croix Cordier

Destination Bretagne

Cap sur l’air marin et les ambiances bretonnes pour une escale pleine de douceur. À l’heure du goûter, savourez également de délicieuses spécialités proposées par Les Crêpes de Béa pour prolonger l’expérience. Suivi d’un concert des Mâles de Mer .

19h > 21h | Parc Croix Cordier

Voyage en Europe et en Afrique

Terminez la journée par une grande traversée sonore entre Reykjavik, Istanbul et le Maroc, pour une immersion musicale et sensorielle riche en découvertes.

Un rendez-vous poétique et apaisant pour voyager autrement le temps d’une journée et attiser sa curiosité .

Rue de la Croix Cordier MAISON DES ASSOCIATIONS PARC CROIX CORDIER Tinqueux 51430 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES T EN FÊTE 2026 | CARTES POSTALES

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | CARTES POSTALES Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne