Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse Rue de la Croix Cordier Tinqueux dimanche 18 octobre 2026.
Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Tout public
Dans le cadre de l’exposition La Vie est une ourse.
Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !
Découvrez les petits jeux créés par l’illustratrice Stéphanie Marchal pour son exposition La Vie est une ourse.
Age = 4 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse
L’événement Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne