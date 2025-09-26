Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique La vie est une ourse

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : 2026-10-18

Début : 10:00:00

fin : 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Tout public

Dans le cadre de l’exposition La Vie est une ourse.

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Découvrez les petits jeux créés par l’illustratrice Stéphanie Marchal pour son exposition La Vie est une ourse.

Age = 4 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr

