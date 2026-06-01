COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux jeudi 18 juin 2026.

Tinqueux

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX

Stèle du Général De Gaulle Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Tout public

La ville de Tinqueux vous invite à commémorer l’Appel du 18 juin 1940, premier discours prononcé par le général de Gaulle en tant que chef de la France libre. .

Stèle du Général De Gaulle Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX

L’événement COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne