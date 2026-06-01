COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux jeudi 18 juin 2026.
Tinqueux
COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX
Stèle du Général De Gaulle Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Tout public
La ville de Tinqueux vous invite à commémorer l’Appel du 18 juin 1940, premier discours prononcé par le général de Gaulle en tant que chef de la France libre. .
Stèle du Général De Gaulle Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX
L’événement COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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