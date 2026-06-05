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LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE Tinqueux vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Parc Champ Paveau (côté Arfo)

Ville : 51430 Tinqueux

Département : Marne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE

Parc Champ Paveau (côté Arfo) Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Tout public
Préparez-vous à une soirée pleine de surprises où humour, spectacle et convivialité se donnent rendez-vous en plein air. Profitez d’un moment festif et décontracté pour bien commencer le week-end.

18h > 19h
Championnat du Monde d’Aquatisme Cie La Bugne
Bienvenue dans une compétition totalement déjantée où des athlètes venus du monde entier s’affrontent dans des épreuves aquatiques… sans eau ! Un spectacle drôle, rythmé et plein d’énergie qui promet de grands éclats de rire aux petits comme aux grands.
Dès 5 ans

19h > 22h
Terrasse éphémère
Prolongez la soirée dans une ambiance chaleureuse avec food truck, jeux de fléchettes, pétanque, musique et espace détente pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.

Un rendez-vous original et festif pour profiter pleinement des belles soirées d’été.   .

Parc Champ Paveau (côté Arfo) Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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