Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE

Parc Champ Paveau (côté Arfo) Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Tout public

Préparez-vous à une soirée pleine de surprises où humour, spectacle et convivialité se donnent rendez-vous en plein air. Profitez d’un moment festif et décontracté pour bien commencer le week-end.

18h > 19h

Championnat du Monde d’Aquatisme Cie La Bugne

Bienvenue dans une compétition totalement déjantée où des athlètes venus du monde entier s’affrontent dans des épreuves aquatiques… sans eau ! Un spectacle drôle, rythmé et plein d’énergie qui promet de grands éclats de rire aux petits comme aux grands.

Dès 5 ans

19h > 22h

Terrasse éphémère

Prolongez la soirée dans une ambiance chaleureuse avec food truck, jeux de fléchettes, pétanque, musique et espace détente pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.

Un rendez-vous original et festif pour profiter pleinement des belles soirées d’été. .

Parc Champ Paveau (côté Arfo) Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne