LES T EN FÊTE 2026 | ACTION, ON TOURNE ! Rue de la Croix Cordier Tinqueux samedi 11 juillet 2026.

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | ACTION, ON TOURNE !

Rue de la Croix Cordier PARC CROIX CORDIER Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:45:00

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Vivez toute la magie du cinéma en plein air lors d’une soirée estivale placée sous le signe du partage et de la découverte. Entre animations ludiques, ambiance conviviale et projection sous les étoiles, petits et grands sont invités à profiter d’un moment hors du temps.

19h > 21h30

Animations autour du cinéma

Avant la projection, plongez dans l’univers du 7? art grâce à de nombreuses animations caravane ensorcelée avec courts-métrages autour de Georges Méliès, atelier thaumatrope pour découvrir les secrets de l’image animée, jeux sur le cinéma et ludothèque en plein air.

22h > minuit

Ciné’Transats Hugo Cabret

Confortablement installés dans des transats, laissez-vous emporter par la projection du film de Martin Scorsese,

une aventure poétique et familiale au cœur de Paris, entre mystère, invention et émerveillement.

Synopsis Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé en forme de cœur qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

Pop-corn offert aux enfants

Une touche gourmande pour rendre cette soirée cinéma encore plus mémorable.

Une belle soirée d’été à savourer la tête dans les étoiles et les yeux rivés sur le grand écran. .

Rue de la Croix Cordier PARC CROIX CORDIER Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES T EN FÊTE 2026 | ACTION, ON TOURNE !

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | ACTION, ON TOURNE ! Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne