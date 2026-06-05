LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE STAND DE TIR Tinqueux mardi 14 juillet 2026.

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE

STAND DE TIR 12 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Tout public

Concert pique-nique du 14 juillet

Venez célébrer la fête nationale dans une ambiance festive et conviviale, idéale pour partager un moment unique en famille, entre amis ou entre voisins. Installez-vous confortablement pour un pique-nique, profitez des concerts et laissez-vous émerveiller par un final spectaculaire qui illuminera le ciel d’été.

20h > 21h15 Robin Carresse Combo [Rhythm & Blues Jump Blues]

Un voyage énergique au cœur du Rhythm & Blues et du Jump Blues, porté par une formation passionnée qui fait revivre l’esprit des années 50-60 avec intensité et authenticité.

21h30 > 22h45 The Loire Valey Calypsos [Calypso, mento et musiques exotiques]

Une formation festive et métissée qui revisite les musiques du monde avec une énergie communicative, entre calypso, rythmes caribéens et influences psychédéliques, pour un moment résolument dansant et chaleureux.

23h Feu d’artifice

Le ciel s’embrase pour offrir un spectacle grandiose et magique, véritable point d’orgue de cette soirée de célébration.

Un grand final festif et lumineux pour clôturer ensemble cette saison estivale à Tinqueux.

ATTENTION !

Pour des raisons de sécurité, l’accès au site est soumis à certaines restrictions

les animaux, vélos, trottinettes et ballons ne sont pas autorisés à l’intérieur du parc .

STAND DE TIR 12 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne