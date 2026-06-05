LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE STAND DE TIR Tinqueux
LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE STAND DE TIR Tinqueux mardi 14 juillet 2026.
Tinqueux
LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE
STAND DE TIR 12 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Tout public
Concert pique-nique du 14 juillet
Venez célébrer la fête nationale dans une ambiance festive et conviviale, idéale pour partager un moment unique en famille, entre amis ou entre voisins. Installez-vous confortablement pour un pique-nique, profitez des concerts et laissez-vous émerveiller par un final spectaculaire qui illuminera le ciel d’été.
20h > 21h15 Robin Carresse Combo [Rhythm & Blues Jump Blues]
Un voyage énergique au cœur du Rhythm & Blues et du Jump Blues, porté par une formation passionnée qui fait revivre l’esprit des années 50-60 avec intensité et authenticité.
21h30 > 22h45 The Loire Valey Calypsos [Calypso, mento et musiques exotiques]
Une formation festive et métissée qui revisite les musiques du monde avec une énergie communicative, entre calypso, rythmes caribéens et influences psychédéliques, pour un moment résolument dansant et chaleureux.
23h Feu d’artifice
Le ciel s’embrase pour offrir un spectacle grandiose et magique, véritable point d’orgue de cette soirée de célébration.
Un grand final festif et lumineux pour clôturer ensemble cette saison estivale à Tinqueux.
ATTENTION !
Pour des raisons de sécurité, l’accès au site est soumis à certaines restrictions
les animaux, vélos, trottinettes et ballons ne sont pas autorisés à l’intérieur du parc .
STAND DE TIR 12 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE
L’événement LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
À voir aussi à Tinqueux (Marne)
- Les RDV de l’espace ludique Plage et vacances Rue de la Croix Cordier Tinqueux 13 juin 2026
- COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux 18 juin 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE Rue de la Croix Cordier Tinqueux 21 juin 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS Rue de la Croix Cordier Tinqueux 26 juin 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | CARTES POSTALES Rue de la Croix Cordier Tinqueux 1 juillet 2026