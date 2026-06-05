LES T EN FÊTE 2026 | RETOUR AU MOYEN-ÂGE STAND DE TIR Tinqueux
LES T EN FÊTE 2026 | RETOUR AU MOYEN-ÂGE STAND DE TIR Tinqueux samedi 4 juillet 2026.
Tinqueux
LES T EN FÊTE 2026 | RETOUR AU MOYEN-ÂGE
STAND DE TIR 12 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Tout public
Pendant tout un week-end, Tinqueux vous invite à remonter le temps pour vivre une immersion spectaculaire au cœur du XVe siècle. Entre campement médiéval, artisans passionnés, démonstrations de combat et animations participatives, petits et grands pourront découvrir la vie quotidienne de l’époque au plus près des reconstitueurs passionnés. Une expérience ludique, historique et dépaysante à partager en famille.
En continu | Campement médiéval vivant
Déambulez librement au cœur d’un campement entièrement reconstitué et découvrez les savoir-faire, traditions et scènes de vie du Moyen-Âge à travers de nombreux ateliers interactifs fabrication de lacets, cuisine médiévale, herboristerie, chirurgie d’époque, forge, taille de pierre, tissage, travail de la laine, fabrication de cottes de mailles et bien d’autres découvertes fascinantes.
Démonstrations de combat et tir à l’arc
Au pied du stand de tir, assistez à des démonstrations impressionnantes et initiez-vous, en toute sécurité, aux techniques de combat et de tir grâce à des animations accessibles aux enfants comme aux adultes.
Conférences, ateliers et démonstrations
Partez à la découverte de thématiques passionnantes autour de l’histoire médiévale femmes combattantes, escrime civile, défense paysanne, habillement du XVe siècle et bien d’autres secrets de cette époque captivante.
Danse et musique médiévales
Laissez-vous entraîner par les rythmes et les sonorités d’époque de Sorga lors de plusieurs temps musicaux et festifs tout au long du week-end.
Un voyage grandeur nature à travers l’Histoire, entre découverte, initiations et aventure pour toutes et tous. .
STAND DE TIR 12 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : LES T EN FÊTE 2026 | RETOUR AU MOYEN-ÂGE
L’événement LES T EN FÊTE 2026 | RETOUR AU MOYEN-ÂGE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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