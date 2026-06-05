LES T EN FÊTE 2026 | CONNEXION NATURE Tinqueux mercredi 8 juillet 2026.

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | CONNEXION NATURE

PARC CHAMP PAVEAU TINQUEUX Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Tout public

Place à un après-midi grand air placé sous le signe de la découverte, du jeu et du bien-être. En famille ou entre amis, venez explorer les richesses de la nature à travers des animations ludiques, des expériences scientifiques, des moments de détente et des rendez-vous culturels pensés pour éveiller la curiosité de tous.

14h > 18h

Expositions | Découverte du monde végétal et de la biodiversité à travers deux expositions pour mieux comprendre la richesse et la fragilité de la nature.

Ateliers & animations | Biodiversité, agriculture, expériences autour de l’air et du vent, escape game… des activités ludiques et interactives dès 4 ans pour apprendre en s’amusant.

Jeux | Ludothèque en plein air, jeux en bois géants et découverte du jeu KIVAOU pour partager un moment convivial en famille.

Détente | Initiation au Qi Gong pour un moment de calme et de bien-être en lien avec la nature.

18h > 20h | Pajarito Mundo en concert

Clôturez cette journée en beauté avec un concert vibrant mêlant influences électro et sonorités du monde. Une performance généreuse, rythmée et festive qui invite naturellement au voyage et à la danse.

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Gratuit & restauration sur place .

PARC CHAMP PAVEAU TINQUEUX Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES T EN FÊTE 2026 | CONNEXION NATURE

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | CONNEXION NATURE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne