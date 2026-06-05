Tinqueux

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX

Monument aux morts de Tinqueux Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Tout public

La ville de Tinqueux vous invite à commémorer la prise de la Bastille de 1789 et la première Fête de la Fédération de 1790.

Le 14 juillet est un symbole de la République au même titre que le drapeau français tricolore, la Marianne ou encore La Marseillaise. .

Monument aux morts de Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX

L’événement COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne