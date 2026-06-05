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COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Monument aux morts de Tinqueux

Ville : 51430 Tinqueux

Département : Marne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX

Monument aux morts de Tinqueux Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Tout public
La ville de Tinqueux vous invite à commémorer la prise de la Bastille de 1789 et la première Fête de la Fédération de 1790.
Le 14 juillet est un symbole de la République au même titre que le drapeau français tricolore, la Marianne ou encore La Marseillaise.   .

Monument aux morts de Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX

L’événement COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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