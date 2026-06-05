COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux
COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux mardi 14 juillet 2026.
Tinqueux
COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX
Monument aux morts de Tinqueux Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Tout public
La ville de Tinqueux vous invite à commémorer la prise de la Bastille de 1789 et la première Fête de la Fédération de 1790.
Le 14 juillet est un symbole de la République au même titre que le drapeau français tricolore, la Marianne ou encore La Marseillaise. .
Monument aux morts de Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX
L’événement COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
À voir aussi à Tinqueux (Marne)
- Les RDV de l’espace ludique Plage et vacances Rue de la Croix Cordier Tinqueux 13 juin 2026
- COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 TINQUEUX Tinqueux 18 juin 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS Rue de la Croix Cordier Tinqueux 26 juin 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | CARTES POSTALES Rue de la Croix Cordier Tinqueux 1 juillet 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | RETOUR AU MOYEN-ÂGE STAND DE TIR Tinqueux 4 juillet 2026