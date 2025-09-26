Les RDV de l’espace ludique Plage et vacances Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
2026-06-13
Tout public
Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !
Profitez d’un avant-goût des vacances en découvrant nos jeux qui sentent bon le sable chaud.
Age = 7 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est
