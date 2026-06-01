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LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE Rue de la Croix Cordier Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE Rue de la Croix Cordier Tinqueux dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue de la Croix Cordier

Adresse : PARVIS FREDERIQUE BRONQUARD

Ville : 51430 Tinqueux

Département : Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE

Rue de la Croix Cordier PARVIS FREDERIQUE BRONQUARD Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
18h > 20h | Atelier fabrication d’instruments recyclés
Les plus jeunes sont invités à laisser parler leur créativité en fabriquant leurs propres instruments à partir de matériaux recyclés. Une activité ludique et originale pour découvrir la musique autrement.
Dès 5 ans | Places limitées

18h > 19h15 Karat [Pop-rock français et anglais]
Le groupe rémois propose un univers pop-rock aux accents rétro qui revisite les grands classiques des années 60, 70 et 80 tout en y ajoutant des sonorités plus actuelles, pour un moment musical à la fois chaleureux et intimiste.

19h30 > 20h45 Living West [Groupe indie rock]
Un trio énergique qui embarque le public dans un voyage entre influences britanniques et californiennes, porté par des riffs efficaces et des mélodies entraînantes.

21h > 22h30 Pedro de Dalmassy [DJ Set solaire]
Une clôture en beauté avec un set moderne, coloré et vibrant, mêlant groove, énergie et bonne humeur pour prolonger la fête dans une ambiance estivale.

Gratuit Accès libre
Rafraichissements et restauration en vente sur place   .

Rue de la Croix Cordier PARVIS FREDERIQUE BRONQUARD Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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