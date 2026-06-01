LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE Rue de la Croix Cordier Tinqueux dimanche 21 juin 2026.

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE

Rue de la Croix Cordier PARVIS FREDERIQUE BRONQUARD Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

18h > 20h | Atelier fabrication d’instruments recyclés

Les plus jeunes sont invités à laisser parler leur créativité en fabriquant leurs propres instruments à partir de matériaux recyclés. Une activité ludique et originale pour découvrir la musique autrement.

Dès 5 ans | Places limitées

18h > 19h15 Karat [Pop-rock français et anglais]

Le groupe rémois propose un univers pop-rock aux accents rétro qui revisite les grands classiques des années 60, 70 et 80 tout en y ajoutant des sonorités plus actuelles, pour un moment musical à la fois chaleureux et intimiste.

19h30 > 20h45 Living West [Groupe indie rock]

Un trio énergique qui embarque le public dans un voyage entre influences britanniques et californiennes, porté par des riffs efficaces et des mélodies entraînantes.

21h > 22h30 Pedro de Dalmassy [DJ Set solaire]

Une clôture en beauté avec un set moderne, coloré et vibrant, mêlant groove, énergie et bonne humeur pour prolonger la fête dans une ambiance estivale.

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Gratuit Accès libre

Rafraichissements et restauration en vente sur place .

Rue de la Croix Cordier PARVIS FREDERIQUE BRONQUARD Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE DE LA MUSIQUE Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne