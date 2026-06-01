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LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS Rue de la Croix Cordier Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS Rue de la Croix Cordier Tinqueux vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue de la Croix Cordier

Adresse : COMPLEXE SPORTIF FREDERIQUE BRONQUARD

Ville : 51430 Tinqueux

Département : Marne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS

Rue de la Croix Cordier COMPLEXE SPORTIF FREDERIQUE BRONQUARD Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Tout public
Préparez-vous à vivre une soirée aussi sportive que festive ! Dans une ambiance survoltée aux couleurs du disco, venez vous dépenser, vous amuser et partager un moment original entre amis ou en famille. Que vous soyez adepte de sport ou simplement venu pour profiter de l’ambiance, cette soirée promet énergie, bonne humeur et souvenirs mémorables.

Dress code
Ambiance disco
Paillettes, couleurs et bonne humeur seront au rendez-vous pour une soirée haute en énergie où chacun est invité à venir dans sa tenue la plus festive. Baskets indispensables pour profiter de la soirée en toute sécurité.

Séances fitness en continu
Stretching, cardio, danse… enchaînez les disciplines dans une ambiance rythmée et entraînante aux côtés des associations aquatintiennes SOANDFIT et JOYAFIT mobilisées pour vous faire bouger toute la soirée.

Bar à énergie
Faites une pause entre deux sessions et rechargez vos batteries grâce à un espace dédié pour
reprendre des forces avant de retourner sur la piste.

Photomaton disco
Immortalisez votre soirée avec des clichés décalés et festifs pour repartir avec des souvenirs pailletés.

Une soirée originale, dynamique et accessible à tous pour bouger, rire et briller ensemble !   .

Rue de la Croix Cordier COMPLEXE SPORTIF FREDERIQUE BRONQUARD Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS

L’événement LES T EN FÊTE 2026 | NUIT DU DISCO’FITNESS Tinqueux a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne

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