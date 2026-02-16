Randonnée La Lépolard en Champagne Tinqueux

Randonnée La Lépolard en Champagne

Maison des Associations Tinqueux Marne

Tarif : 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-13

5 parcours cyclos (21, 50, 80, 110 km).

1 parcours gravel de 50 km.

3 parcours de randonnée (8, 15 et 20 km).Tout public

Évènement majeur de l’ASA, la randonnée Michel Lépolard est une manifestation organisée tous les ans en septembre, en hommage à Michel Lépolard, ami et adhérent de la première heure au club, décédé brutalement lors du retour d’une sortie.

Randonnée cycliste, gravel et pédestre.

Des ravitaillements sont proposés le long des différents parcours.

Boissons, restauration sur place.

Une participation est demandée, les inscriptions peuvent se faire en ligne (fortement recommandées) ou sur place. .

English : Randonnée La Lépolard en Champagne

5 cyclos courses (21, 50, 80, 110 km).

1 gravel course (50 km).

3 hiking trails (8, 15 and 20 km).

