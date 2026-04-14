Les Tambours du Bronx Maison du Peuple Gardanne
Les Tambours du Bronx Maison du Peuple Gardanne samedi 14 novembre 2026.
Gardanne
Les Tambours du Bronx
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h.
Ouverture des portes 19h. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Préparez-vous à vivre une soirée hors norme avec les légendaires Les Tambours du Bronx !
Connus dans le monde entier pour leurs performances spectaculaires, les 16 artistes du collectif délivrent un show puissant où se mêlent rock, musique industrielle, techno, afrobeat, sons électroniques et samples. Une énergie brute et contagieuse qui ne laisse personne indifférent !
En premières parties
➡️ BUTTERKNIFE (New Heavy Gardanne), lauréat 2026 des Classeurock, avec un univers mêlant métal classique des années 80 et influences modernes.
➡️ THE BUNDIES (Stoner Rock Aix-en-Provence), vainqueur du tremplin Warm’Up 2025, pour un rock stoner aussi puissant qu’original.
Une soirée placée sous le signe de la puissance sonore et de l’énergie live. Réservez vos places dès maintenant !
Par téléphone au 04 42 65 77 00
Par mél resa-spectacle@ville-gardanne.fr .
Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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English :
Get ready for an extraordinary evening with the legendary Les Tambours du Bronx!
L’événement Les Tambours du Bronx Gardanne a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Gardanne
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