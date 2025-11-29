LES TAMBOURS DU BRONX ZENITH DE PAU Pau

LES TAMBOURS DU BRONX

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33 – 33 – 56 EUR

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

En 2027, Les Tambours du Bronx fêtent 40 ans de carrière et ils le feront comme ils ont toujours vécu sur scène, dans le bruit, la sueur et la ferveur.

Fondé en 1987, le collectif mythique français revient en force avec un show exceptionnel au Zénith de Pau, pour célébrer quatre décennies d’énergie brute, de création sans limites et de rythmes tribaux qui ont marqué l’histoire du live.

Avec leurs célèbres fûts métalliques, leurs percussions industrielles et leur puissance scénique incomparable, Les Tambours du Bronx offrent un spectacle total entre transe, puissance et communion.

Fusionnant métal, électro et rythmes tribaux, ils font vibrer les corps et les âmes, dans une expérience sensorielle unique. .

+33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

