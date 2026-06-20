LES TERROIRS EN FÊTE Saint-Chinian
LES TERROIRS EN FÊTE Saint-Chinian samedi 18 juillet 2026.
Saint-Chinian
LES TERROIRS EN FÊTE
8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Prêts à vivre une journée inoubliable ? Les Terroirs en Fête débarquent le Dimanche 20 Juillet à St Chinian !
Le 18 juillet Concert vigneron
Domaine des Soulie x SOUL AND PEPPER DUO
Le 19 juillet 4 Domaines Présents ainsi que le traiteur Maison Del Moral
DJ SET
Prêts à vivre une journée inoubliable ? Les Terroirs en Fête débarquent le Dimanche 20 Juillet à St Chinian !
Le 18 juillet Concert vigneron
Domaine des Soulie x SOUL AND PEPPER DUO
Le 19 juillet 4 Domaines Présents ainsi que le traiteur Maison Del Moral
DJ SET .
8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18
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English : LES TERROIRS EN FÊTE
Ready to experience an unforgettable day? Les Terroirs en Fête is coming to St. Chinian on Sunday, July 20!
July 18: Winemaker Concert
Domaine des Soulie x SOUL AND PEPPER DUO
July 19: 4 wineries in attendance, along with the caterer Maison Del Moral
DJ SET
L’événement LES TERROIRS EN FÊTE Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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