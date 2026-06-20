Saint-Chinian

LES TERROIRS EN FÊTE

8 avenue de Béziers Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Prêts à vivre une journée inoubliable ? Les Terroirs en Fête débarquent le Dimanche 20 Juillet à St Chinian !

Le 18 juillet Concert vigneron

Domaine des Soulie x SOUL AND PEPPER DUO

Le 19 juillet 4 Domaines Présents ainsi que le traiteur Maison Del Moral

DJ SET

Prêts à vivre une journée inoubliable ? Les Terroirs en Fête débarquent le Dimanche 20 Juillet à St Chinian !

Le 18 juillet Concert vigneron

Domaine des Soulie x SOUL AND PEPPER DUO

Le 19 juillet 4 Domaines Présents ainsi que le traiteur Maison Del Moral

DJ SET .

8 avenue de Béziers Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 23 18

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English : LES TERROIRS EN FÊTE

Ready to experience an unforgettable day? Les Terroirs en Fête is coming to St. Chinian on Sunday, July 20!

July 18: Winemaker Concert

Domaine des Soulie x SOUL AND PEPPER DUO

July 19: 4 wineries in attendance, along with the caterer Maison Del Moral

DJ SET

L’événement LES TERROIRS EN FÊTE Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN