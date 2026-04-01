Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois samedi 25 avril 2026.

Adresse : 1 rue de la Jugie

Ville : 11160 Rieux-Minervois

Département : Aude

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 13 13 Supplément

Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE

1 rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Dans le cadre du Printemps culturel organisé par Culture d’Oc et pour débuter la 27ème saison des Théophanies, un concert s’intitulant L’amour baroque par l’ensemble Sull’Aria .

Avec
Eliette Parmentier, soprano
Marc Pontus, alto
Joël Sitbon, viole
Dimitri Ayache, épinette
  .

1 rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93  theophanies11@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Printemps culturel organized by Culture d’Oc, and to kick off the 27th Théophanies season, a concert entitled L’amour baroque by the Sull’Aria ensemble.

With
Eliette Parmentier, soprano
Marc Pontus, alto
Joël Sitbon, viol
Dimitri Ayache, spinet

L’événement LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-04-15 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme

À voir aussi à Rieux-Minervois (Aude)