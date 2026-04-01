Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE

1 rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre du Printemps culturel organisé par Culture d’Oc et pour débuter la 27ème saison des Théophanies, un concert s’intitulant L’amour baroque par l’ensemble Sull’Aria .

Avec

Eliette Parmentier, soprano

Marc Pontus, alto

Joël Sitbon, viole

Dimitri Ayache, épinette

.

1 rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

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English :

As part of the Printemps culturel organized by Culture d’Oc, and to kick off the 27th Théophanies season, a concert entitled L’amour baroque by the Sull’Aria ensemble.

With

Eliette Parmentier, soprano

Marc Pontus, alto

Joël Sitbon, viol

Dimitri Ayache, spinet

L’événement LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-04-15 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme