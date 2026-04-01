LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois samedi 25 avril 2026.
Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE
1 rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude
Tarif : 13 – 13 – EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Dans le cadre du Printemps culturel organisé par Culture d’Oc et pour débuter la 27ème saison des Théophanies, un concert s’intitulant L’amour baroque par l’ensemble Sull’Aria .
Avec
Eliette Parmentier, soprano
Marc Pontus, alto
Joël Sitbon, viole
Dimitri Ayache, épinette
.
1 rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com
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English :
As part of the Printemps culturel organized by Culture d’Oc, and to kick off the 27th Théophanies season, a concert entitled L’amour baroque by the Sull’Aria ensemble.
With
Eliette Parmentier, soprano
Marc Pontus, alto
Joël Sitbon, viol
Dimitri Ayache, spinet
L’événement LES THÉOPHANIES L’AMOUR BAROQUE Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-04-15 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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