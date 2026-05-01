Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES MATHYS RODRIGUES

1 rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert off par le jeune pianiste Mathys Rodrigues.

Programme

Frédéric Chopin (1567-1643)

Préludes 28,1-7,20-21

Johannes Brams (1685-1759)

Pièce pour clavier, opus 76 , 8 pièces

Ludwig van Beethoven (1659 1695)

Sonate n° 11 Allegro con brio

Entrée et participation libre.

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1 rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

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English :

Off concert by young pianist Mathys Rodrigues.

Program

Frédéric Chopin (1567-1643)

Preludes 28,1-7,20-21

Johannes Brams (1685-1759)

Piece for keyboard, Opus 76 , 8 pieces

Ludwig van Beethoven (1659 ? 1695)

Sonata no 11 Allegro con brio

Free admission and participation.

L’événement LES THÉOPHANIES MATHYS RODRIGUES Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme