LES THÉOPHANIES MATHYS RODRIGUES Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES MATHYS RODRIGUES Rieux-Minervois dimanche 17 mai 2026.
Rieux-Minervois
LES THÉOPHANIES MATHYS RODRIGUES
1 rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert off par le jeune pianiste Mathys Rodrigues.
Programme
Frédéric Chopin (1567-1643)
Préludes 28,1-7,20-21
Johannes Brams (1685-1759)
Pièce pour clavier, opus 76 , 8 pièces
Ludwig van Beethoven (1659 1695)
Sonate n° 11 Allegro con brio
Entrée et participation libre.
.
1 rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com
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English :
Off concert by young pianist Mathys Rodrigues.
Program
Frédéric Chopin (1567-1643)
Preludes 28,1-7,20-21
Johannes Brams (1685-1759)
Piece for keyboard, Opus 76 , 8 pieces
Ludwig van Beethoven (1659 ? 1695)
Sonata no 11 Allegro con brio
Free admission and participation.
L’événement LES THÉOPHANIES MATHYS RODRIGUES Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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