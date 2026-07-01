Informations pratiques

Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES QUATUOR CALIENTE

1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert Le Quatuor Caliente, référence du Tango Nuevo depuis plus de 20 ans, propose un concert mêlant passion, virtuosité et émotion. Autour des œuvres d’Astor Piazzolla et de Johann Sebastian Bach, les quatre musiciens offrent un voyage musical où tradition et modernité se rencontrent dans un dialogue aussi audacieux que captivant.

.

1 Rue de la Jugie Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert: The Caliente Quartet, a leading name in Tango Nuevo for over 20 years, presents a concert blending passion, virtuosity, and emotion. Drawing on the works of Astor Piazzolla and Johann Sebastian Bach, the four musicians take the audience on a musical journey where tradition and modernity come together in a dialogue that is as daring as it is captivating.

L’événement LES THÉOPHANIES QUATUOR CALIENTE Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-07-17 par