Rieux-Minervois

LES THÉOPHANIES VARIATIONS AUTOUR DES PÉCHÉS

Rieux-Minervois Aude

Tarif : 13 – 13 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Pièce de théâtre intitulée Variations autour des péchés par la compagnie carcassonnaise Outre Noir .

Une création dans l’alternance de textes classiques connus et reconnus extraits du répertoire théâtral et de textes contemporains Victor Hugo, Molière, Tchékhov, Alphonse Daudet, Joseph Delteil, Charles Baudelaire, Xavier Durringer, Joël Pommerat.

Durée 1 heure 05 Tout public.

Gratuit pour les enfants et les membres bienfaiteurs.

.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 38 93 theophanies11@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Variations autour des péchés (Variations on Sins) by Carcassonne-based company Outre Noir.

A creation alternating well-known classic texts from the theatrical repertoire with contemporary texts: Victor Hugo, Molière, Chekhov, Alphonse Daudet, Joseph Delteil, Charles Baudelaire, Xavier Durringer, Joël Pommerat.

Running time 1 hr 05 mins.

Free for children and supporting members.

L’événement LES THÉOPHANIES VARIATIONS AUTOUR DES PÉCHÉS Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme