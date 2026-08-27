Les Toiles de Verre Ateliers autour du vitrail Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail

9 Avenue d’Eylau Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

Animé par Nathalie. Fabrication d’objets en verre, vitraux alliant créations d’œuvres et animation d’ateliers créatifs et récréatifs.

L’atelier Les Toiles de Verre ouvre ses portes aux curieux de tous âges pour une plongée dans l’univers du vitrail et des arts du verre. Une série d’ateliers créatifs est proposée en individuel, en famille ou entre amis, pour découvrir des techniques aussi diverses que le vitrail au plomb, la méthode Tiffany ou encore le fusing.

Chaque séance est adaptée à un âge et à un niveau de pratique : les plus jeunes (dès 3 ans) s’initient à la confection d’attrape-soleil ou de carillons à décorer, tandis que les ados et adultes peuvent s’essayer à la peinture sur verre, la rosace, le blason ou une véritable initiation au vitrail sur une demi-journée. Une formule duo adulte-enfant est également disponible pour les initiations du jeudi et du samedi.

L’atelier est conduit par une artisane passionnée, inscrite dans la tradition des vitraillistes, et soucieuse de transmettre son enthousiasme pour ce matériau aux possibilités infinies.

► SÉANCES :

> Samedis 17, 24 et 31 octobre

– 13 h 30 – 18 h : initiation à l’art du vitrail, réalisation d’un attrape-soleil en verre — adultes et enfants à partir de 12 ans — 70 € adulte / 55 € enfant / 90 € duo

> Mardis 20 et 27 octobre

– 14 h – 14 h 45 : carillon (Halloween, pirates ou arc-en-ciel) et cartes à gratter — 3 à 6 ans — 11 €

– 15 h – 16 h : lanterne en papier vitrail (Halloween ou automne) — à partir de 8 ans — 12 €

> Mercredis 21 et 28 octobre

– 10 h – 10 h 45 : attrape-soleil (dinosaure ou licorne) et carte à gratter — 3 à 6 ans — 10 €

– 11 h – 12 h 30 : vitrail papier (Halloween ou bord de mer) — à partir de 8 ans — 11 €

– 13 h 30 – 18 h : initiation à l’art du vitrail, réalisation d’un attrape-soleil en verre — à partir de 12 ans — 70 € adulte / 55 € enfant / 90 € duo

> Jeudis 22 et 29 octobre

– 10 h – 10 h 50 : attrape-soleil à poser (licorne, fée ou bord de mer) — 5 à 7 ans — 12 €

– 11 h – 12 h 30 : peinture sur céramique, choix du support et du sujet — à partir de 8 ans — 14 €

– 13 h 30 – 18 h : initiation à l’art du vitrail, réalisation d’un attrape-soleil en verre — à partir de 12 ans — 70 € adulte / 55 € enfant / 90 € duo

> Vendredis 23 et 30 octobre

– 11 h 15 – 12 h 30 : peinture sur verre, rosace ou blason encadrés — à partir de 8 ans — 15 €

– 17 h 30 – 19 h 30 : découverte du vitrail, activité de groupe — 30 € par personne

► INFOS PRATIQUES :

– Lieu : atelier Les Toiles de Verre, 9 avenue d’Eylau, Trouville-sur-Mer

– Nombre de places limité pour garantir un accompagnement personnalisé.

– Informations et inscriptions : réservation obligatoire par téléphone ou mail.

– Contact : 06 27 14 71 44 — www.nbvitrail.fr .

9 Avenue d’Eylau Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 27 14 71 44 natboulhaut@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail

Hosted by Nathalie. Manufacture of glass objects and stained-glass windows, combining artwork with creative and recreational workshops.

L’événement Les Toiles de Verre – Ateliers autour du vitrail Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Trouville