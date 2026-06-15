Les Toiles filantes Neuvy-Deux-Clochers
Les Toiles filantes Neuvy-Deux-Clochers samedi 11 juillet 2026.
Neuvy-Deux-Clochers
Les Toiles filantes
7 Chemin des Fontenilles Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
De nos univers uniques, en conjuguant nos matériaux variés, nous tissons de liens qui créent sens, ou peut-être récit.
Peintres, photographes, mosaïste, poétesse, sculpteur, céramiste, et bien sur, artistes en textiles, nous sommes 15 exposants à l’atelier-galerie JC
Laissez-vous emporter par la magie de la création contemporaine ! Cet été, l’Atelier-Galerie JC ouvre ses portes pour une exposition collective unique intitulée Les Toiles Filantes .
Un rendez-vous artistique incontournable où les matières s’entremêlent, les textures se répondent et les disciplines fusionnent pour tisser un voyage sensoriel inoubliable.
✨ Les artistes à l’honneur
Venez découvrir l’univers singulier de sept créateurs passionnés
Neuilly sur Fil Art textile
Sophie Bulloz Peinture & Photographie
Josiane Chevalier Céramique
Elodie Clément Poésie
Sabine Courcel Mosaïque
Larry McLaughlin Sculpture
Helena Rennkamp Peinture
Le petit mot de la fin Que vous soyez amateur d’art averti ou simplement curieux, venez à la rencontre de ces œuvres filantes. .
7 Chemin des Fontenilles Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 04 56 87 josie_chevalier@orange.fr
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English :
From our unique worlds, by combining our diverse materials, we weave connections that create meaning—or perhaps a story.
Painters, photographers, mosaic artists, poets, sculptors, ceramicists, and of course, textile artists—we are 15 exhibitors at the JC studio-gallery
L’événement Les Toiles filantes Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-06-15 par BERRY
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