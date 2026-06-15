Neuvy-Deux-Clochers

Les Toiles filantes

7 Chemin des Fontenilles Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

De nos univers uniques, en conjuguant nos matériaux variés, nous tissons de liens qui créent sens, ou peut-être récit.

Peintres, photographes, mosaïste, poétesse, sculpteur, céramiste, et bien sur, artistes en textiles, nous sommes 15 exposants à l’atelier-galerie JC

Laissez-vous emporter par la magie de la création contemporaine ! Cet été, l’Atelier-Galerie JC ouvre ses portes pour une exposition collective unique intitulée Les Toiles Filantes .

Un rendez-vous artistique incontournable où les matières s’entremêlent, les textures se répondent et les disciplines fusionnent pour tisser un voyage sensoriel inoubliable.

✨ Les artistes à l’honneur

Venez découvrir l’univers singulier de sept créateurs passionnés

Neuilly sur Fil Art textile

Sophie Bulloz Peinture & Photographie

Josiane Chevalier Céramique

Elodie Clément Poésie

Sabine Courcel Mosaïque

Larry McLaughlin Sculpture

Helena Rennkamp Peinture

Le petit mot de la fin Que vous soyez amateur d’art averti ou simplement curieux, venez à la rencontre de ces œuvres filantes. .

7 Chemin des Fontenilles Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 04 56 87 josie_chevalier@orange.fr

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English :

From our unique worlds, by combining our diverse materials, we weave connections that create meaning—or perhaps a story.

Painters, photographers, mosaic artists, poets, sculptors, ceramicists, and of course, textile artists—we are 15 exhibitors at the JC studio-gallery

L’événement Les Toiles filantes Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-06-15 par BERRY