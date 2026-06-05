Neuvy-Deux-Clochers

Conférence Inaugurale de Philippe Charlier L’anthropologie médico-légale au service de l’histoire

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Quand la science éclaire l’histoire une rencontre exceptionnelle avec Philippe Charlier autour de l’anthropologie médico-légale.

À l’occasion d’une conférence inaugurale, Philippe Charlier propose une plongée passionnante au cœur de l’anthropologie médico-légale appliquée à l’histoire. À travers des études de cas emblématiques, il montrera comment les méthodes scientifiques permettent d’analyser les restes humains, d’éclairer des mystères historiques et de revisiter certaines figures du passé.

Cette intervention sera suivie d’une séance de dédicace, offrant au public l’opportunité d’échanger avec l’auteur et de prolonger la réflexion autour de ses travaux. .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 52 85 30 63 geologiecentreloire@gmail.com

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English :

When science enlightens history: an exceptional meeting with Philippe Charlier on forensic anthropology.

L’événement Conférence Inaugurale de Philippe Charlier L’anthropologie médico-légale au service de l’histoire Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES