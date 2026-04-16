Neuvy-Deux-Clochers

Démonstration de Tournage de la Poterie du Haut

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral aux côtés de deux jeunes artisans passionnés.

Installés à La Borne, haut lieu historique de la céramique, Laura Faller et Pablo Dubet perpétuent avec passion l’art de la poterie, et plus particulièrement la cuisson au bois. Lors de cette rencontre, découvrez la pratique du tour de potier et laissez-vous guider dans un univers où gestes précis et matière brute donnent naissance à des pièces uniques. Témoins d’un savoir-faire local transmis depuis plusieurs siècles, ces artisans vous invitent à une immersion authentique dans leur quotidien. Vous pourrez également retrouver leurs créations sur place ou dans leur atelier, la Poterie du Haut, et prolonger ainsi cette expérience au cœur de la tradition céramique de La Borne. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedralelinard.fr

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English :

Plunge into the heart of ancestral know-how alongside two passionate young craftsmen.

L’événement Démonstration de Tournage de la Poterie du Haut Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES