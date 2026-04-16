Neuvy-Deux-Clochers

La Contrebasse

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Entre humour, musique et poésie, l’histoire touchante d’un bassiste prêt à tout pour suivre son rêve… et son cœur.

Dans cette pièce signée Patrick Süskind, auteur du célèbre Le Parfum, le spectateur est invité à pénétrer dans l’univers intime d’un bassiste d’orchestre, sensible et passionné. Tombé sous le charme d’une jeune soprano récemment arrivée à l’Opéra où il travaille, il nous ouvre les portes de son appartement — et de son esprit. Au fil de ses confidences, entre humour, solitude et élans lyriques, ce personnage singulier se dévoile casanier, original, volubile, tour à tour exalté et insatisfait. À travers son regard, c’est tout un monde musical et intérieur qui prend vie, mêlant rêve et réalité. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr

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English :

Between humor, music and poetry, the touching story of a bassist ready to do anything to follow his dream? and his heart.

L’événement La Contrebasse Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES