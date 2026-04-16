Concert Hommage à Django Neuvy-Deux-Clochers
Concert Hommage à Django Neuvy-Deux-Clochers vendredi 24 juillet 2026.
Neuvy-Deux-Clochers
Concert Hommage à Django
Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Virtuose aux racines roumaines, Ioan Streba s’impose comme une figure incontournable de la scène jazz et manouche en France et à l’international.
Installé en France depuis plus de 25 ans, Ioan Streba a construit un parcours remarquable aux côtés des plus grands noms du jazz. Il accompagne et enregistre avec des artistes de renom tels que Biréli Lagrène, Angelo Debarre, Stochelo Rosenberg, Didier Lockwood ou encore Thomas Dutronc.
Habitué des grandes scènes et des festivals majeurs, en France comme à l’étranger, il se distingue par son jeu expressif et sa grande sensibilité musicale. Parallèlement à ses nombreuses collaborations, il développe ses propres projets en tant que soliste, compositeur et arrangeur, affirmant une signature artistique personnelle, à la croisée des influences jazz et manouches. .
Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr
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English :
A virtuoso with Romanian roots, Ioan Streba has established himself as a key figure on the French and international jazz and gypsy scene.
L’événement Concert Hommage à Django Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES
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