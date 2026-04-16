Neuvy-Deux-Clochers

Rencontre avec les Abeilles de la Cathédrale

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Entrez dans le monde fascinant des abeilles aux côtés d’un passionné engagé pour leur préservation.

Guidée par Vincent, berger des abeilles et fondateur de Beopolis, cette expérience vous invite à découvrir le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation naturelle, y compris au cœur de lieux emblématiques comme la cathédrale.

Plongez dans l’univers de la ruche et observez de près la vie des abeilles en explorant leur habitat en vrai . Une immersion à la fois pédagogique et captivante, idéale pour mieux comprendre ces précieuses alliées de la biodiversité.

Pour profiter pleinement de la visite, il est recommandé de prévoir un pantalon, des chaussettes et des chaussures fermées.

En bonus, une visite libre de la cathédrale vous est offerte, pour prolonger ce moment de découverte entre nature et patrimoine. .

Les Poteries Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 03 51 48 contact@lacathedraledelinard.fr

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English :

Enter the fascinating world of bees with a passionate beekeeper committed to their preservation.

L’événement Rencontre avec les Abeilles de la Cathédrale Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES