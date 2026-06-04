Les Tombées de la Nuit / Portrait de famille • Compagnie Volubilis Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
Les Tombées de la Nuit / Portrait de famille • Compagnie Volubilis Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Les Tombées de la Nuit / Portrait de famille • Compagnie Volubilis Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Dimanche 5 juillet, 12h00, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
FAMILLE, JE VOUS DANSE
Après _Habiter n’est pas dormir_ (2023) et _Panique olympique_ (2024) présentés aux Tombées de la Nuit, Agnès Pelletier nous revient avec cette petite forme chorégraphique participative pour l’espace public. Cette performance pour trois danseurs professionnels et quarante-neuf habitantes et habitants complices amateurs interroge la notion de « famille » sur le mode du flash-mob, en jouant sur la confrontation d’une pulsation techno partagée avec la singularité des individus. Soit vingt minutes d’une chorégraphie de plein-air, réjouissante, touchante et totalement partageuse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:50:00.000+02:00
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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
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