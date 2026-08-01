Les tout P’tits RDV du matin, Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants, Rennes

Informations pratiques

Les tout P’tits RDV du matin 23 octobre 2026 – 30 avril 2027, certains vendredis Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T10:15:00+02:00 – 2026-10-23T10:45:00+02:00

Fin : 2027-04-30T11:00:00+02:00 – 2027-04-30T11:30:00+02:00

Sur inscription à l’espace Chez les enfants ou par téléphone au 02 23 40 66 97 sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Le Tout p’tit rdv du matin, c’est le rendez-vous des 0-3 ans : lectures, comptines et chansons pour les tout-petits.