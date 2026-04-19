Agde

LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS AU CAMP D’AGDE -SEPTEMBRE 1940-DÉCEMBRE 1943 ÉMIGRÉS MALGRÉ EUX

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-24

Organisé par l’AMCA (Association pour la Mémoire du Camp d’Agde) en partenariat avec la Ville d’Agde et le service des Archives Municipales d’Agde.

Au début de la Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement français réquisitionne de force dans ses colonies d’Indochine 20 000 travailleurs indochinois et les fait venir en France pour travailler dans les usines d’armement.

En juin 1940, au moment de la débâcle, il est prévu de les rapatrier mais à cause du blocage des lignes maritimes la plupart d’entre eux ne peuvent partir et se retrouvent parqués dans des camps d’internement.

C’est ainsi que 3 300 indochinois vont vivre au Camp d’Agde durant plus de 2 ans.

Programme

Du vendredi 24 au jeudi 30 avril

Exposition

Cette exposition retrace le contexte de l’arrivée en France de ces travailleurs indochinois, leur vie dans le camp d’Agde et les liens qu’ils ont pu avoir avec la population locale.

Salle du Chapitre à Agde 09h-12h 14H-18H

Vernissage jeudi 23 avril à 18h

Entrée libre

Vendredi 24 avril

Conférence/Témoignages Émigrés malgré eux les travailleurs indochinois du Camp d’Agde .

Qui étaient ceux que les Agathois appelaient annamites?

Comment sont-ils arrivés au Camp d’Agde?

Quels souvenirs ont-ils laissés ?

Et surtout que sont-ils devenus?

Par Virginie Gascon, médiatrice archives d’Agde et Jean-Philippe Duong-Van

Conférence enrichie de témoignages de descendants de travailleurs indochinois

Médiathèque Agathoise à 18h

Entrée libre sur réservation

Samedi 25 avril

Projection du film Công Binh, la longue nuit indochinoise

Ce film met en lumière l’histoire méconnue de ces indochinois émigrés de force et donne la parole à ceux que le réalisateur a pu retrouver au Vietnam plus de 70 ans après.

Projection en présence de LAM Lé, réalisateur du film avec la participation de Christine Delpous , professeure d’histoire

Cinéma le Travelling à 18h

Tarif 6,50€

Mercredi 29 avril

Concert répertoire classique et chants vietnamiens

Concert caritatif au profit d’enfants vietnamiens défavorisés par l’association Arte Vitalis

Avec Jean-Philippe Duong- Van, artiste lyrique et Élisabeth Iannontuanni, pianiste

Église Saint-Sever à 18h

Entrée libre Participation au chapeau .

Agde 34300 Hérault Occitanie contact@memoirecampagde.fr

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English :

Organized by AMCA (Association pour la Mémoire du Camp d’Agde) in partnership with the City of Agde and the Agde Municipal Archives.

L’événement LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS AU CAMP D’AGDE -SEPTEMBRE 1940-DÉCEMBRE 1943 ÉMIGRÉS MALGRÉ EUX Agde a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34