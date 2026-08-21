Les Traversées du CIPM, Centre International de Poésie Marseille, Centre de la Vieille Charité, Marseille

Informations pratiques

Les Traversées du CIPM, Centre International de Poésie Marseille Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00 Centre de la Vieille Charité Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez à la découverte la salle d’exposition du CIPM lors d’une visite libre.

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la charite, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491145880 https://musees.marseille.fr/centre-de-la-vieille-charite-cvc En 1640, suite à l’édit royal sur « l’enfermement des pauvres et des mendiants », la Ville de Marseille décide la construction de la Vieille Charité pour y accueillir les gueux. En 1670, Pierre Puget, architecte du Roi et enfant du quartier, entame une de ses plus grandes réalisations. Après la révolution, elle est transformée en hospice réservé aux enfants et aux vieillards. Dans les années 1940, Le Corbusier dénonce son état d’abandon. En 1961, la Ville de Marseille entreprend sa restauration. Aujourd’hui, le Centre de la Vieille Charité abrite plusieurs structures multi-culturelles : le Musée d’Archéologie Méditerranéenne, le Musée des Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (M.A.A.O.A), des expositions temporaires et une salle de cinéma, Le Miroir, ainsi que d’autres organismes culturels comme le Centre International de la Poésie de Marseille (C.I.P.M.), le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (l’E.H.E.S.S). Métro : arrêts Joliette (M2) ou Colbert (M1). Tramway : arrêt Sadi-Carnot (T2)

Venez à la découverte la salle d’exposition du CIPM lors d’une visite libre.

©Caroline Allingri