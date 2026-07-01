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Les Trésors cachés de la Basilique : de la Crypte à la chapelle Saint-Michel, Parvis de la Basilique, Saint-Quentin

dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la Basilique · Saint-Quentin

Les Trésors cachés de la Basilique : de la Crypte à la chapelle Saint-Michel, Parvis de la Basilique, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la Basilique
Adresse
Place de la Basilique, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Les Trésors cachés de la Basilique : de la Crypte à la chapelle Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Parvis de la Basilique Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les salles, habituellement fermées de la Basilique, s’ouvrent exceptionnellement à vous. Une découverte unique des trésors insoupçonnés qu’elle conserve.

Parvis de la Basilique Place de la Basilique, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France
Les salles, habituellement fermées de la Basilique, s’ouvrent exceptionnellement à vous. Une découverte unique des trésors insoupçonnés qu’elle conserve.

©Luc Couvé

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