Les Trésors cachés de la Basilique : de la Crypte à la chapelle Saint-Michel, Parvis de la Basilique, Saint-Quentin

Informations pratiques

Les Trésors cachés de la Basilique : de la Crypte à la chapelle Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Parvis de la Basilique Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les salles, habituellement fermées de la Basilique, s’ouvrent exceptionnellement à vous. Une découverte unique des trésors insoupçonnés qu’elle conserve.

Parvis de la Basilique Place de la Basilique, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Les salles, habituellement fermées de la Basilique, s’ouvrent exceptionnellement à vous. Une découverte unique des trésors insoupçonnés qu’elle conserve.

©Luc Couvé