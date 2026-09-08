Les trésors de Soisy, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine

Informations pratiques

Les trésors de Soisy 19 et 20 septembre Château du Grand Veneur Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rallye escape-game familial

Une aventure entre Terre et Seine, à la découverte des secrets du patrimoine soiséen. Des bords de Seine à la forêt de Sénart, les participants profiteront d’une balade dans la ville, d’énigmes et de défis variés, en compagnie de personnages hauts en couleurs !

Château du Grand Veneur 18 rue du Grand Veneur 91450 Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine 91450 Essonne Île-de-France 01 69 89 71 71 http://www.soisysurseine.fr Château construit au XVIIe siècle entouré d’un parc de 12 hectares. Parkings et arrêt de bus à proximité.

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