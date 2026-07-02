Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles, Grand amphithéâtre, Arles

Informations pratiques

Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles Samedi 20 mars 2027, 16h00, 17h00 Grand amphithéâtre Bouches-du-Rhône

Limité à 130 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T16:00:00+01:00 – 2027-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-20T17:00:00+01:00 – 2027-03-20T18:00:00+01:00

Dans le cadre de son exposition « Arles photographiée de 1945 à nos jours », la Ville d’Arles vous présente ses fonds photographies publics.

16h-17h : Arles de la moitié du XIXème siècle au début du XXème siècle, photographiée par Achille Gautiers-Descottes (1814-1882), Dominique Roman (1824-1911), Alfred Fraix (1950-1994), Jean Tourel (1845-1923)

17h-18h : Arles, dans la deuxième moitié du XIXeme siècle, photographiée par Charles Farine, Bernard Martin, Daniel Bounias.

Grand amphithéâtre Espace Van Gogh, place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre de son exposition « Arles photographiée de 1945 à nos jours », la Ville d’Arles vous présente ses fonds photographies publics.

Quartier Roquette – Canal de Craponne © Alfred Fraix (1950-1994) – Fonds photographique de la Ville d’Arles