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Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles, Grand amphithéâtre, Arles

samedi 20 mars 2027 · Grand amphithéâtre · Arles

Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles, Grand amphithéâtre, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Lieu
Grand amphithéâtre
Adresse
Espace Van Gogh, place Félix Rey, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 130 personnes

Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles Samedi 20 mars 2027, 16h00, 17h00 Grand amphithéâtre Bouches-du-Rhône

Limité à 130 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-20T16:00:00+01:00 – 2027-03-20T17:00:00+01:00
Fin : 2027-03-20T17:00:00+01:00 – 2027-03-20T18:00:00+01:00

Dans le cadre de son exposition « Arles photographiée de 1945 à nos jours », la Ville d’Arles vous présente ses fonds photographies publics.
16h-17h : Arles de la moitié du XIXème siècle au début du XXème siècle, photographiée par Achille Gautiers-Descottes (1814-1882), Dominique Roman (1824-1911), Alfred Fraix (1950-1994), Jean Tourel (1845-1923)
17h-18h : Arles, dans la deuxième moitié du XIXeme siècle, photographiée par Charles Farine, Bernard Martin, Daniel Bounias.

Grand amphithéâtre Espace Van Gogh, place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre de son exposition « Arles photographiée de 1945 à nos jours », la Ville d’Arles vous présente ses fonds photographies publics.

Quartier Roquette – Canal de Craponne © Alfred Fraix (1950-1994) – Fonds photographique de la Ville d’Arles

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