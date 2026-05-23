Les Trois Beaux Days : GILDAA Arènes de Montmartre Paris

Poétesse satirique, Gildaa habite dans l’œil de celui qui la regarde, quelque part entre la France et le Brésil. Elle chante bilingue, pense à l’envers et trimbale les mots entre absurde et mystique. Sa mémoire est comme un téléphone capricieux qui ne capte pas toujours ; elle y cherche ses maux. À la croisée de la chanson, du latin jazz et du RnB, Gildaa façonne un univers totalement libre et singulier, qui ne ressemble qu’à elle seule. Véritable phénomène scénique, elle n’est vraiment chez elle que sur scène, territoire où enfin tout le monde se rassemble, et porte d’entrée vers son esprit où absurde et mystique sont intimement liés.

Accompagnée par Mathias Durand.

Rendez-vous les 01, 02 et 03 JUILLET pour Les Trois Beaux Days, 6e édition ! Les Trois Baudets seront bientôt de retour dans leur résidence estivale: Les Arènes de Montmartre ! 3 concerts en plein air dans un lieu atypique et méconnu niché aux pieds du Sacré Coeur.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Prévente 35€ • Sur place 38€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00

Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe 75018 Paris

Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)

Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)

Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lestroisbaudets.com/l-agenda/les-trois-beaux-days-gildaa +33142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



Afficher la carte du lieu Arènes de Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

