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Les Trois Beaux Days : GILDAA Arènes de Montmartre Paris

Les Trois Beaux Days : GILDAA Arènes de Montmartre Paris

Les Trois Beaux Days : GILDAA Arènes de Montmartre Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Arènes de Montmartre

Adresse : 25, rue de Chappe

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : <p>Prévente 35€ • Sur place 38€</p>

Poétesse satirique, Gildaa habite dans l’œil de celui qui la regarde, quelque part entre la France et le Brésil. Elle chante bilingue, pense à l’envers et trimbale les mots entre absurde et mystique. Sa mémoire est comme un téléphone capricieux qui ne capte pas toujours ; elle y cherche ses maux. À la croisée de la chanson, du latin jazz et du RnB, Gildaa façonne un univers totalement libre et singulier, qui ne ressemble qu’à elle seule. Véritable phénomène scénique, elle n’est vraiment chez elle que sur scène, territoire où enfin tout le monde se rassemble, et porte d’entrée vers son esprit où absurde et mystique sont intimement liés.
Accompagnée par Mathias Durand.

Rendez-vous les 01, 02 et 03 JUILLET pour Les Trois Beaux Days, 6e édition ! Les Trois Baudets seront bientôt de retour dans leur résidence estivale: Les Arènes de Montmartre ! 3 concerts en plein air dans un lieu atypique et méconnu niché aux pieds du Sacré Coeur.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant

Prévente 35€ • Sur place 38€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00

Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe  75018 Paris
Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)
Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)
Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)
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