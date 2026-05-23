Les Trois Beaux Days : JB DUNCKEL (piano solo) suivi par le Quintette à cordes et flûte Arènes de Montmartre Paris

JB Dunckel se produira en concert le 2 juillet prochain aux arènes de Montmartre dans le cadre du festival Les Trois Beaux Days, une soirée dédiée à son univers musical néo-classique.

La soirée mettra à l’honneur une performance de JB Dunckel en piano solo, au cours de laquelle l’artiste interprétera des titres issus de son album Paranormal Musicality**, paru en 2024.

La seconde partie se poursuivra avec un quintette à cordes accompagné d’une flûte*, proposant une interprétation de ses compositions extraites de son album Paranormal Music Chamber**, sorti en 2026.

*avec le concours de la fondation Gautier Capuçon

**Warner Classics

Rendez-vous les 01, 02 et 03 JUILLET pour Les Trois Beaux Days, 6e édition ! Les Trois Baudets seront bientôt de retour dans leur résidence estivale: Les Arènes de Montmartre ! 3 concerts en plein air dans un lieu atypique et méconnu niché aux pieds du Sacré Coeur.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Prévente 35€ • Sur place 38€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00

Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe 75018 Paris

Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)

Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)

Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)

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