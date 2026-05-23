Les Trois Beaux Days : JB DUNCKEL (piano solo) suivi par le Quintette à cordes et flûte Arènes de Montmartre Paris
Les Trois Beaux Days : JB DUNCKEL (piano solo) suivi par le Quintette à cordes et flûte Arènes de Montmartre Paris jeudi 2 juillet 2026.
JB Dunckel se produira en concert le 2 juillet prochain aux arènes de Montmartre dans le cadre du festival Les Trois Beaux Days, une soirée dédiée à son univers musical néo-classique.
La soirée mettra à l’honneur une performance de JB Dunckel en piano solo, au cours de laquelle l’artiste interprétera des titres issus de son album Paranormal Musicality**, paru en 2024.
La seconde partie se poursuivra avec un quintette à cordes accompagné d’une flûte*, proposant une interprétation de ses compositions extraites de son album Paranormal Music Chamber**, sorti en 2026.
*avec le concours de la fondation Gautier Capuçon
**Warner Classics
Rendez-vous les 01, 02 et 03 JUILLET pour Les Trois Beaux Days, 6e édition ! Les Trois Baudets seront bientôt de retour dans leur résidence estivale: Les Arènes de Montmartre ! 3 concerts en plein air dans un lieu atypique et méconnu niché aux pieds du Sacré Coeur.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h00 à 22h00
payant
Prévente 35€ • Sur place 38€
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00
Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe 75018 Paris
Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)
Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)
Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)
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