Les Trois Mousquetaires – la série • C.Hédouin & J.Herbulot, Collectif 49 701, Théâtre des Îlets, Montluçon

Informations pratiques

Les Trois Mousquetaires – la série • C.Hédouin & J.Herbulot, Collectif 49 701 18 et 20 septembre Théâtre des Îlets Allier

1 saison : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit • l’Intégrale : 36€ tarif plein / 24€ tarif réduit + Adhésion 26/27 offerte !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Le Collectif 49 701 renoue avec la magie des grandes fresques historiques et avec le théâtre de plein air, d’aventures et de mystères.

En adaptant le fameux roman d’Alexandre Dumas, il nous entraîne dans la vigueur d’une intrigue captivante qui tient le public en haleine trois saisons durant, réparties en neuf épisodes. Un feuilleton théâtral qui ne souffre aucun temps mort et se déploie au cœur même de la cité, entre les Îlets et le château des Ducs de Bourbon, pour une expérience festive. Venez rencontrer l’intrépide D’Artagnan et ses acolytes Athos, Porthos et Aramis qui tiennent la dragée haute au mesquin Cardinal de Richelieu et à la sulfureuse Milady de Winter pour sauver l’honneur de la reine de France, l’infidèle Anne d’Autriche. Un spectacle de cape et d’épée très tonique et rassembleur !

Le détail des lieux & rendez-vous dans la ville sera communiqué ultérieurement.

• Saison 1 : L’Apprentissage · durée 1h30 · mer. 16 septembre à 19h30

• Saison 2 : D’Artagnan se dessine · durée 1h50 · jeu. 17 septembre à 19h30

• Saison 3 : Les Ferrets ou l’Honneur de la Reine · durée 2h15 · ven. 18 septembre à 19h30

• Intégrale des 3 saisons : dim. 20 septembre à partir de 11h

En partenariat avec la ville de Montluçon

Théâtre des Îlets 27 Rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33470038618 http://www.theatredesilets.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0470038618 »}, {« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/upJo3j »}] Bus : ligne D – arrêt Médiathèque. 2 parkings gratuits sont à votre disposition face au théâtre et devant le stade des Îlets

Le Collectif 49 701 renoue avec la magie des grandes fresques historiques et avec le théâtre de plein air, d’aventures et de mystères.

© Clément Vial