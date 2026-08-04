LES TROIS MOUSQUETAIRES Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 102 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19 23:00:00

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20 2026-12-22 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-29 2026-12-30

Paris, 1625. D’Artagnan, jeune Gascon fougueux, se lie d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis. Quand le Cardinal de Richelieu cherche à compromettre la Reine Anne d’Autriche, D’Artagnan s’élance vers Londres pour récupérer les ferrets de diamants qu’elle a offerts au duc de Buckingham.

Guidé par la douce Constance, il affronte Milady, agent de l’ombre aussi séduisante que redoutable. Trois destins de femmes s’entrelacent une reine menacée, une amoureuse en péril, une criminelle assoiffée de vengeance. Qu’adviendra-t-il de chacune d’elles ?

Publié en feuilleton en 1844, Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas devient aussitôt un phénomène mondial, portant au pinacle la devise Tous pour un, un pour tous . Adapter ce monument en ballet le défi a séduit Benjamin Pech, qui signe ici sa première création pour l’Opéra national du Capitole. Ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris et actuel directeur adjoint du Ballet de l’Opéra de Rome, le chorégraphe revendique une écriture où le vocabulaire académique devient vecteur contemporain de l’émotion. Il démontre que la pureté d’un langage classique modernisé peut traverser les époques. Avec Les Trois Mousquetaires, il s’empare d’un ballet narratif à sa mesure une galerie de personnages hauts en couleur où chaque interprète devient acteur. Car c’est là ce qui l’anime la théâtralité de la danse, le romanesque du geste. 8 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Paris, 1625. D’Artagnan, a spirited young man from Gascony, befriends Athos, Porthos, and Aramis. When Cardinal Richelieu seeks to compromise Queen Anne of Austria, D’Artagnan sets off for London to recover the diamond earrings she gave to the Duke of Buckingham.

L’événement LES TROIS MOUSQUETAIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE