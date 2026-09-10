LES TROPHEES DES CSE, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

LES TROPHEES DES CSE 22 et 23 septembre Lille Grand Palais Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Depuis plus de 35 ans, l’équipe SolutionsCSE accompagne chaque jour les élus de CSE dans la réussite de leur mandat. En 2025, nous avons célébré les 80 ans de la création du Comité d’entreprise et à cette occasion, nous souhaitions mettre en lumière le rôle essentiel de l’élu de CSE, en organisant une remise de trophées pour valoriser les actions et l’engagement.

50 000 élus CSE viennent chaque année sur nos salons

29% des élus manquent de reconnaissance des salariés*

18% des élus manquent de reconnaissance de l’employeur*

80 ans de la création du CE – CSE fêté en 2025

Votre CSE a mené une action dont vous êtes fier ?

Les Trophées des CSE reviennent pour une 3ᵉ édition afin de valoriser les initiatives qui font la différence au quotidien.

Candidatez dès maintenant et faites rayonner votre projet.

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Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solutions-cse.org/salons-cse/salon-cse-lille »}]

2027 CSE ENTEPRISE