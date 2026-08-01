Les troubles Dys, enquête et témoignages avec Elvire Cassan, Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage, Rennes

Informations pratiques

Les troubles Dys, enquête et témoignages avec Elvire Cassan 25 septembre – 11 décembre, certains vendredis Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T17:30:00+02:00 – 2026-09-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-12-11T17:30:00+01:00 – 2026-12-11T18:30:00+01:00

Autrice de la série documentaire Une vie de dys et du livre Troubles dys : des vies à inventer, elle évoque les défis rencontrés par les personnes dys et leurs familles, ainsi que les impacts de ces troubles sur les parcours scolaires, professionnels et familiaux.

Rencontre suivie d’un échange et d’une séance de dédicaces, avec la librairie La Rencontre.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

**Journaliste et productrice pour France Culture, Elvire Cassan enquête** depuis plusieurs années sur le handicap et la neurodiversité.

Marie Rouge